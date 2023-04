Auf dem Lechfeld finden wieder Nachtflüge statt

Auf dem Militärflughafen Lechfeld sollen in den kommenden Wochen Nachtflüge stattfinden. Die Bundeswehr schildert, was dahintersteckt.

Vom Fliegerhorst in Lagerlechfeld werden in den kommenden drei Wochen jeweils von Montag bis Donnerstag Nachtflüge im Rahmen der Pilotenausbildung stattfinden. Dies gab die Bundeswehr bekannt. Die Besatzungen trainieren während dieser Flüge für Auslandseinsätze und Dauereinsätze wie die Sicherung des deutschen Luftraums. "Diese Flüge dienen der Luftwaffe vor allem im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung ihre Einsatzbereitschaft zu trainieren und sicherzustellen. Um auch bei der Hilfe im Rahmen des Heimatschutzes und der nationalen Katastrophenhilfe bestehen zu können, sind diese Flüge ebenfalls von essenzieller Bedeutung", heißt es in der Mitteilung der Bundeswehr, die um Verständnis für die Nachtflüge bittet.

Was hinter den Nachtflügen auf dem Lechfeld steckt

Der Grund hierfür ist die Sanierung auf der Startbahn am Fliegerhorst in Neuburg, auf dem das Taktische Luftwaffengeschwader 74 eigentlich stationiert ist. Insgesamt werden bis zu 17 Eurofighter sowie das notwendige Personal auf das Lechfeld verlegt. Bis spätestens 17. Mai sollen die Eurofighter nach Neuburg zurückverlegt werden. (AZ)

