Heimatverein Lechfeld feiert ein Fest für die tolle Knolle

Der Heimatverein Lechfeld feiert in Lagerlechfeld und bietet seinen Gästen eine kulinarische Vielfalt an.

Das Kartoffelfest des Heimatvereins Lechfeld ist beliebt: Trotz des widrigen Wetters kamen jüngst viele Besucher zur Lechfeldalm, um die tolle Knolle zu feiern.

Das Veranstaltungsgelände war zusätzlich zum Vereinsheim mit einem Festzelt ausgestattet worden. Bereits am Vorabend wurden zentnerweise Kartoffeln von Christine Kelch und ihrem Team geschält. Am Festtag war die Menge schnell aufgebraucht, viele Frauen schälten säckeweise weiter. Beim Kartoffelfest gibt es Gerichte rund um die Knolle: Bratkartoffeln, Folienkartoffeln, Kartoffelsuppe, Kartoffelbrot, Spiralkartoffel oder Pommes. „Es ist schon ein Wahnsinn, wie sich das Fest entwickelt hat und nach so langer Pause“, sagte Vorsitzender Horst Kelch.

Backsteine mit eigener Geschichte

Auch Leberkäs wurde in einem Holzofen gebacken. Die Backsteine haben eine eigene Geschichte: Sie stammen aus dem alten Offizierskasino in Schwabstadl. Vereinsmitglieder hatten diese gesammelt und zum Ofen mit Rundbogen zusammengebaut. Zum Fest der Kartoffel kam noch eine besondere Attraktion hinzu: Ein riesiges Lagerfeuer, das bei der einbrechenden Dunkelheit nicht nur schön anzusehen war, sondern auch gleichzeitig etwas Wärme spendete.