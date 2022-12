So sieht das neue Zelt Gottes aus

Die moderne Kirche St. Martin in Lagerlechfeld wurde umgebaut. Ein Rückblick zeigt, wie es zum Gotteshaus mit seinen lichtdurchfluteten Giebeln kam.

Ganz im Geiste ihres Kirchenpatrons hat die Gemeinde St. Martin in Lagerlechfeld mit dem Umbau ihr bisheriges Gotteshaus den veränderten Umständen angepasst und gemeinsam mit der Diözese eine Zweiteilung des Gebäudes vorgenommen. Während im Erdgeschoss der Filialkirche der katholischen Pfarrei Lechfeld künftig religiöse Kunstgegenstände gelagert werden, ist im neuen ersten Stock wieder ein Raum für Gottesdienste entstanden. Federführend beim Umbau war seit Frühjahr 2021 das Architekturbüro Stadtmüller-Burkhardt-Graf.

Aufbruchstimmung wegen der ersten eigenen Kirche

Die Kirche wurde in den Jahren 1965 bis 1967 als Kooperationsprojekt zwischen der Diözese Augsburg und dem Militärbischofsamt gebaut und diente neben Menschen vor Ort und den in Lagerlechfeld stationierten Soldaten als Gotteshaus. Wegen des steilen Daches mit den lichtdurchfluteten Giebeln wurde der Bau als „Zelt Gottes unter den Menschen“ bezeichnet. Der Lauinger Architekt Helmut Haberbosch hatte das damals ungewöhnliche Gotteshaus entworfen.

Hermann Franze erinnert sich noch gut an die damalige Aufbruchstimmung: Endlich sollte Lagerlechfeld eine eigene Kirche bekommen. Franze war damals 13 Jahre alt und ministrierte beim Einweihungsgottesdienst 1967.

Dachstuhl lastet auf zwölf Säulen

Im Jahr zuvor fand die Grundsteinlegung statt. Im selben Frühjahr war der Dachstuhl, gegründet auf den zwölf Apostelsäulen, errichtet. Die zivile und die militärische Gemeinde freuten sich über das kaum fassbare Ereignis. Polier Heinrich Weber der Zimmerei Jakob & Sohn aus Obermeitingen sprach damals beim Hebauf vom First des neuen Gotteshauses den Richtspruch: „Wir sind nur Wanderer auf Erden, gehetzt von Not, geplagt von Leid; doch sollt’ es auch nur Bruchstück werden – wir bauten an der Ewigkeit.“

Der Guss der vier Bronzeglocken, die in einem separaten Glockenturm hängen, fand in Erding statt. Eine Orgel erhielt St. Martin 1977: Sie hatte einen einmalig herausragenden Klang, gebaut wurde sie von der Firma Sandtner aus Dillingen. 2018 wurde die Orgel abgebaut und verkauft - sie hätte ins geplante neue Raumkonzept nicht mehr gepasst. Nachdem die Einzelteile des vier Tonnen schweren Instruments verpackt waren, startete die Reise per Spedition nach Norwegen.

