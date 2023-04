Lagerlechfeld

13.04.2023

Transporthubschrauber auf dem Lechfeld? Das sagt der Inspekteur der Luftwaffe

Der Chinook CH-47 ist ein Transporthubschrauber und könnte in Zukunft in der Bundeswehr zum Einsatz kommen.

Plus Bei der Übung "Air Defender 2023" im Juni spielt der Fliegerhorst Lechfeld eine wichtige Rolle. Doch wie geht es danach weiter? Luftwaffenchef Ingo Gerhartz findet klare Worte.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

In wenigen Wochen geht mit "Air Defender 2023" die größte Verlege-Übung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato über die Bühne. Laut Luftwaffen-Inspekteur, Generalleutnant Ingo Gerhartz, ist das Manöver der Superlative mit 10.000 Teilnehmern aus 24 Nationen mit mehr als 200 Flugzeugen von "historischem Ausmaß". Hauptschauplatz wird dafür der Himmel über Deutschland sein, die wichtigsten Stützpunkt sind der Fliegerhorst Jagel/Hohn (Schleswig-Holstein), Wunstorf (Niedersachen) und das Lechfeld. Letzteres wird damit bei der Übung zum Drehkreuz der Übung im Süden. Doch wie geht es danach weiter mit Deutschlands größtem Nato-Flugplatz? Luftwaffenchef Gerhartz hat Antworten.

Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz (von links), Brigardegeneral Frank Gräfe und Michael Loh, Direktor der Air National Guard, auf der Joint Base Andrews nahe Washington D.C. Foto: Katrin Kretzmann

Vor gut einem Jahr kam die bittere Nachricht: Der Fliegerhost in Lechfeld wird nicht zur internationalen Drehscheibe für die A400M. Das Bundesverteidigungsministerium hatte die Pläne für die Stationierung des Transportflugzeugs sowie einen entsprechenden Ausbau des Fliegerhorsts gestoppt. Die Begründung: zu teuer. Die Investitionen für einen zweiten Standort der Maschinen zusätzlich zu dem bestehenden in Wunstorf seien mit gut 78 Millionen Euro jährlich sowie 600 zusätzlicher Dienstposten viel zu hoch gewesen, hieß es damals in einer Erklärung des Ministeriums. Das Bestreben der Bundeswehr, einen völlig neuen Lufttransportverband mit multinationaler Beteiligung im Lechfeld zu errichten, getauft auf den Namen "Multinational Air Transport Unit", war also dahin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen