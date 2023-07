Ein neuer Diakon soll die Jugendarbeit wieder beleben

Ein festlicher Tag für die evangelischen Gläubigen auf dem Lechfeld: Gert Jäger wird auf dem Lechfeld willkommen geheißen.

Rund um den Jona-Brunnen im Hof der Lechfelder Versöhnungskirche deutete sich Großes an: Fast 150 Gläubige erlebten den festlichen Einzug von vier Geistlichen. Das hatte einen besonderen Grund.

Der neue Jugenddiakon der Evangelischen Kirchengemeinde Lechfeld, Gert Jäger, wurde durch Dekan Frank Kreiselmeier aus Augsburg und Diakon David Mühlendyck als Vertreter der Rummelsberger Brüderschaft auf die neue zweite Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde eingesegnet. Gert Jäger soll in der Versöhnungskirche die Jugendarbeit wieder aktivieren, Freizeitangebote für Kinder und Teenager machen und sich in die Konfirmandenarbeit einbringen. Er bleibt zur Hälfte seiner Arbeitszeit seiner bisherigen Wirkungsstätte in Göggingen erhalten.

Über den neuen Diakon Gert Jäger (Zweiter von links) freuten sich (von links) Vertrauensfrau Sonja Werner, Pfarrer Leander Sünkel und Klosterlechfelds Bürgermeister Rudi Schneider. Foto: Sammlung Sünkel

Taufkinder steigen ins Wasser

Womöglich werden ihm dann in wenigen Jahren die vier Buben begegnen, die Gemeindepfarrer Sünkel im weiteren Verlauf der Liturgie taufte: Dazu stiegen die Paten mit ihren Taufkindern in den Jona-Brunnen des Kirchhofes in das klare Wasser. Mit einer Jakobsmuschel erhielten die Köpfe der vier Kinder dreimal einen Schub Wasser mit den Taufworten und dem Taufsegen zur Aufnahme in die christliche Gemeinschaft. Der Chor der Versöhnungskirche unter Leitung von Wolfgang Reiber am Klavier umrahmte den fest-fröhlichen Gottesdienst, der bei allen Anwesenden Anklang fand, ebenso wie der Sektempfang und das Kirchencafé im Gemeindesaal, die von fleißigen Helfern vorbereitet worden waren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch