"Anlieger frei" - Wer darf dort fahren?

Plus Verkehrsserie "Sicher unterwegs": Jeder kennt das Schild "Anlieger frei". Anwohner dürfen hier natürlich rein. Aber es gibt noch andere, die dort fahren dürfen?

Von Elmar Knöchel

Das Zusatzschild "Anlieger frei" steht meist im Zusammenhang mit einem Verkehrszeichen "Durchfahrtsverbot". Wer in einer solchen Straße fahren darf, leitet sich aus der sprachlichen Verwendung ab. In der Straßenverkehrsverordnung wird der Begriff "Anlieger" nicht weiter ausgeführt. Durch die Rechtssprechung ergibt sich aber ein klares Bild. So sind Anlieger alle Anwohner, deren Grundstück direkt an der Straße liegt, egal ob Eigentümer oder Mieter.

Doch auch die zweite Wortbedeutung, die des "Anliegens" wird berücksichtigt. So dürfen alle Fahrerinnen und Fahrer dort unterwegs sein, die ein Anliegen verfolgen. Das gilt zum Beispiel für Besucher der Anwohner, für Menschen, die eine Person abholen wollen, für Lieferanten und Dienstleister, Geschäftskunden oder diejenigen, die dort ihren Arbeitsplatz haben. Demzufolge darf auch ein Besucher eine solche Straße befahren. Letztlich gilt: Als Anlieger gelten alle, die ein berechtigtes Interesse haben, in die Straße einzufahren. Im Falle einer Kontrolle muss man das auch nachweisen. Ist die Behauptung nicht glaubhaft, droht ein Bußgeld.

