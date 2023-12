Seit Freitag schneit es ohne Unterbrechung: Auf der Autobahn A8 kommt es zu mehreren Unfällen, umgeknickte Bäume behindern den Verkehr und auch bei der Bahn gibt es Probleme.

Das Augsburger Land versinkt im Schnee: In Teilen des Landkreises hat es über Nacht bis zu 30 Zentimeter geschneit. In den Höhenlagen der Stauden im westlichen Landkreis beträgt die Schneehöhe bis zu einem halben Meter.

Das führt am Samstagvormittag zu mehreren Unfällen auf der Autobahn. So verloren mehrere Lastwagenfahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Robert Schmidt, Geschäftsführer der Autobahnbetreibergesellschaft Pansuevia berichtet von Unfällen bei Neusäß, Burgau und Leipheim. Sein Appell: "Bei diesem Wetter sollten Lastwagenfahrer auf keinen Fall unnötig überholen." Es sei bereits zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen, weil Laster nach einem Unfall die Autobahn blockierten.

Wegen des starken Schneefalls kommt es am Samstagvormittag zu mehreren Unfällen auf der A8. Foto: Pansuevia

In der Nacht auf Samstag gab es außerdem vereinzelt Stromausfälle. Auch die Feuerwehren mussten mehrfach ausrücken, um umgefallene Bäume von den Straßen zu bringen. Sie hatten der Last des Schnees nicht standhalten können. Mit weiteren Behinderungen ist zu rechnen.

Stadtwerke Augsburg stellen Nahverkehr ein

Wegen der Schneemengen und chaotischer Straßenverhältnisse mussten die Stadtwerke Augsburg (SWA) den Nahverkehr einstellen. Wie in anderen bayerischen Städten verkehren laut Mitteilung der Stadtwerke bis auf Weiteres am Samstag keine Busse und Straßenbahnen. Die Busse verehren seit 7.30 Uhr, Straßenbahnen seit 8 Uhr nicht mehr. Busse könnten die verschneiten und rutschigen Straßen nicht befahren. Wegen der Schneelast hängen oder fallen Äste von den Bäumen und würden Oberleitungsschäden verursachen. Die Fahrzeuge stehen laut SWA teilweise auf den Strecken.

BRB stellt Zugbetrieb teilweise ein

Die Bayerische Regiobahn (BRB) hat am Samstagmorgen den Zugbetrieb in allen fünf Netzen eingestellt (Chiemgau-Inntal, Berchtesgaden-Ruhpolding, Oberland, Ammersee-Altmühltal, Ostallgäu-Lechfeld). Aufgrund der Witterungslage sei es bereits in der Nacht zu mehreren Schäden an den Oberleitungen, Weichenstörungen sowie Bäumen im Gleis gekommen. Die Sperrung der Strecken betrifft den gesamten Großraum München und wurde seitens der DB Netz AG ausgerufen. Sie dauert nach einer kurzen Mitteilung der BRB bis mindestens 12 Uhr an. Es handele sich um eine erste Prognose, die aufgrund der zahlreichen nötigen Aufräumarbeiten auf den einzelnen Strecken nicht verbindlich ist. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr zwischen München und Stuttgart eingestellt. Es sei davon auszugehen, dass die Einschränkungen den kompletten Samstag dauern.

Lesen Sie dazu auch

Schnee Winter In den Stauden im westlichen Landkreis Augsburg sind über Nacht bis zu 30 Zentimeter Schnee gefallen Foto: Maximilian Czysz

Schneefall im Landkreis Augsburg: DWD warnt weiter

Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Samstag, 14 Uhr, vor dichten Schneefall im Landkreis Augsburg. Es können weitere zehn bis 20 Zentimeter Schnee fallen. Auf den Straßen kann es verbreitet glatt werden. Nach Wetterprognosen hält der Schneefall bis zum Nachmittag an. Am Sonntag zeigt sich erstmals wieder die Sonne.