Bahnstreik trifft Kreis Augsburg: "Es dürfte abenteuerlich werden"

Plus Der bundesweite Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL von Mittwoch auf Donnerstag wird wohl auch Pendler in der Region treffen. Experten schätzen, wie sehr.

Eine neuerliche Streikwelle rollt durch das Land: Von Mittwoch um 22 Uhr bis Donnerstag um 18 Uhr werden vielerorts in Deutschland die Züge stillstehen. Denn als Reaktion auf die bisher offenbar nicht zufriedenstellenden Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der Lokführergewerkschaft GDL hat Letztere in diesem Zeitraum einen bundesweiten Warnstreik angekündigt. Welche Auswirkungen sind im Landkreis Augsburg zu erwarten?

"Wir haben im Landkreis Augsburg die Situation, dass wir verschiedene Anbieter haben", erklärt Errol Yazgac vom Fahrgastverband Pro Bahn, der den Bahnverkehr in Schwaben im Blick behält. Direkt betroffen seien DB-Fernverkehrszüge. Auch der Regionalverkehr werde teilweise von der DB Regio betrieben, etwa nach Kempten und ins Allgäu oder Richtung Lindau. Die DB habe einen Notfallfahrplan angekündigt, laut dem etwa 20 Prozent der üblichen Verbindungen gefahren werden.