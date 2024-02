Landkreis Augsburg

Eine bedeutende historische Vogel-Sammlung hat ihre Wurzeln in der Region

Plus Eine der bedeutendsten Vogel-Sammlungen im süddeutschen Raum kommt von zwei Menschen, die ihre Spuren im ganzen Landkreis hinterlassen haben.

Von Maximilian Czysz

Er gehört zu den bedeutendsten Sammlern von Vögeln und Insekten im süddeutschen Raum: Anton Fischer. Was vielen nicht bekannt ist: Seine Leidenschaft, die heute der Forschung dient, hatte ihre Wurzeln im Augsburger Land.

Die Recherche beginnt mit einem Fernsehbeitrag: In der Reihe Handwerkskunst stellt Tierpräparator Steffen Lässle vom Stuttgarter Naturkundemuseum seinen Beruf vor. In der Sammlung des Museums zieht er das Schubfach eines Schranks auf, in dem Dutzende "Balge" lagern: So heißt die gegerbte Haut mit Federn und Haaren eines Tiers. Am Waldkauz in der Plastiktasche hängt ein Zettel. Darauf sind Name des Sammlers, der Fundort und das Funddatum notiert: A. Fischer, Burgwalden bei Bobingen, 1928.

