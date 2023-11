Bringt die Bundeswehr-Neuaufstellung Aufwind für die A400M auf dem Lechfeld?

Plus Dobrindt ist nach einem Besuch davon überzeugt, dass ein zweiter Standort für den Großraum-Transporter nötig sei. Der Flugplatz hat für ihn weitere Potenziale.

Der Flugplatz Lechfeld hat Potenzial: Davon sind der CSU-Wahlkreisabgeordnete Hansjörg Durz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt überzeugt. Sie machten sich in dieser Woche ein Bild vom Areal und bekräftigten: "Wir lassen nicht locker." Gemeint ist die Entscheidung zum Großtransporter-Flugzeug A400M, die 2022 für viel Kritik sorgte.

Die damalige SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht entschied, keine A400M auf dem Lechfeld zu stationieren. Begründet wurde dies mit den zusätzlichen Kosten eines zweiten A400M-Standortes neben dem niedersächsischen Wunstorf. Rund 170 Millionen Euro sollte der gesamte Umbau nach einer damaligen ersten Schätzung kosten.