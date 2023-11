BRK will erste E-Bike-Staffel Schwabens im Landkreis Augsburg aufbauen

Sanitäter auf dem Rad: Das Rote Kreuz will künftig auch über E-Bikes helfen. Die könnten bei Sportveranstaltungen oder der Vermisstensuche eingesetzt werden.

Das Rote Kreuz im Augsburger Land will bei Freiluftveranstaltungen mobiler werden. Gelingen soll das dank einer neuen E-Bike-Staffel. Sie wäre die erste in Schwaben.

Gerade bei weitläufigen Sanitätsdiensten oder in unwegsamem Gelände sollen die Helfer mit den E-Bikes schneller und besser vorwärtskommen. Beispiele seien der Landkreislauf oder der Bobinger Laurentiuslauf, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg. "Bisher sind wir oft mit einer Motorradstreife unterwegs. Aber da kommt man an seine Grenzen."

Auch im Katastrophenfall sind E-Bikes im Landkreis Augsburg nützlich

Zunächst wird mit vier E-Bikes geplant. Sie erhalten Satteltaschen für die Ausrüstung der Helfer. Je zwei Sanitäter bilden mit den elektrisch angetriebenen Fahrrädern eine Einheit. Sie sollen auch entsprechend eingekleidet werden. Zum Einsatzort kommen die Räder auf einem Autoanhänger. Denkbare Einsatzbereiche sind Sanitätsdienst bei weitläufigen Sportveranstaltungen oder in unwegsamem Gelände. Was ebenfalls angedacht ist: Die Rad-Sanitäter können zur Erkundung, Versorgung oder zur Vermisstensuche eingesetzt werden. Auch im Katastrophenfall kann die Einheit durch Mobilität und Flexibilität unterstützen.

Mit der Kombination von Rad und Erster Hilfe will das Rote Kreuz neue Menschen fürs Ehrenamt begeistern. Was für Haugg ebenfalls für die neue Staffel spricht: "Das ist sehr nachhaltig." Die Idee zum Sanitätsdienst auf Rädern kam von der BRK-Bereitschaft Dinkelscherben-Zusmarshausen. Sie hat aktuell rund 230 Mitglieder und eine lange Geschichte. Denn gegründet wurde sie vor knapp hundert Jahren. Viele Fahrgäste im Zug BP911, der planmäßig von Saarbrücken nach München unterwegs war, wollten im Juli 1928 in die Berge. Endlich Urlaub. Ab in die Sommerfrische. Doch daraus wurde nichts. Der Zug knallte gegen 16 Uhr im Bahnhof gegen den stehenden Güterzug G7535, der mit Ölfässern beladen war. 23 Menschen starben, 51 wurden verletzt. Die Retter trugen die Verletzten teilweise auf Holzbänken aus dem Wartesaal des Bahnhofs weg.

Hilfe von der Regionalentwicklung Augsburg Land West

Für die Rad-Rettung werden Kosten in Höhe von rund 35.000 Euro veranschlagt. Das BRK sammelt dafür Spenden. Große Unterstützung erhält das Projekt durch die Regionalentwicklung Augsburg Land West, die einen Zuschuss von rund 22.000 Euro gewährt.

