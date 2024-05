Darauf ist bei Obst und Gemüse aus der Region Augsburg zu achten

Plus Saisonales Obst und Gemüse aus dem Landkreis Augsburg ist jetzt wieder reif für den Teller. Wer auf Regionalität achtet, kann jedoch in die ein oder andere Falle tappen.

Das ganze Jahr über gibt es Produkte aus der ganzen Welt im Supermarkt zu kaufen. Das ist praktisch, ohne Frage. Die meisten Menschen haben keine Lust oder kaum Zeit, um viele Läden für die benötigten Lebensmittel anzufahren. Derzeit lohnt sich ein Abstecher zum Erdbeer- oder Spargelstand am Straßenrand, einem der zahlreichen Selbstpflückfelder oder einer Gärtnerei aus der Region. Doch was ist aktuell überhaupt reif im Landkreis Augsburg?

Sabrina Hartl von der Abteilung Gartenbau Schwaben und westliches Oberbayern erklärt, dass es im Mai frischen Spargel, Spinat und Salat im Landkreis Augsburg gibt. Unter einem Folientunnel oder im Gewächshaus sprießen Radieschen, Rettich, Gurken und die heiß begehrten Erdbeeren. Markus Eggenmüller vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) ergänzt, dass der Februar dieses Jahr recht mild war. Obst und Gemüse reifen deshalb etwas früher als sonst.