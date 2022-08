Interaktive Grafiken

18:30 Uhr

Die Preise für Bauland im Landkreis Augsburg steigen immer weiter

Bauen wird derzeit immer teurer: Die große Nachfrage lässt im Landkreis Augsburg die Preise für Bauland weiter in die Höhe schnellen.

Plus Häuslebauer zahlen im Kreis Augsburg Rekordsummen für den Grund: Bis zu 1100 Euro pro Quadratmeter sind es in einigen Lagen. Ein Ende ist nur bedingt in Sicht.

Von Adrian Bauer

Es kann einem ein wenig schwindlig werden beim Blick auf die Preise, die Häuslebauer momentan für ein Baugrundstück bezahlen müssen. Die aktuell zum Stichtag 1. Januar 2022 vom Gutachterausschuss neu veröffentlichten Bodenrichtwerte zeigen einen massiven Anstieg für den gesamten Landkreis Augsburg.

