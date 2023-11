Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Dieser Schwimmlehrer ist seit 15 Jahren in Rente – und noch aktiv

Helmut Vorgeitz in seinem Element – dem Wasser: Der Schwimmlehrer aus Leidenschaft brachte in den vergangenen 50 Jahren Tausenden Menschen das Schwimmen bei. So wie auf dem Bild Marlena (links) und Ecrin.

Plus Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist der Stadtberger Helmut Vorgeitz Schwimmmeister. Er brachte Tausenden Menschen das Schwimmen bei. Ans Aufhören denkt er nicht.

Von Ingrid Strohmayr Artikel anhören Shape

Im Stadtberger Gartenhallenbad ist er nach wie vor zu Hause: Helmut Vorgeitz, der Schwimmmeister und -lehrer, der auch seit seinem Eintritt in den Ruhestand vor 15 Jahren Kindern (darunter Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen) und Erwachsenen in seiner Schwimmschule das Schwimmen beibringt. "Diese Tätigkeit war und ist auch heute noch eine Arbeit, die ich voller Begeisterung ausführe. Ich bin fünf Tage in der Woche drei Stunden täglich immer am Nachmittag im Wasser und bringe den Kindern das Schwimmen bei", erklärt der 75-Jährige. "In meinen Augen ist es eine wichtige Aufgabe, dass alle Kinder, wenn möglich, im Alter von vier bis fünf Jahren das Schwimmen lernen. Zudem ist es eine äußerst gesunde Sportart." Dabei hatte der Beginn seiner Karriere kaum etwas mit Wasser zu tun.

Seine Kindheit und Jugend verbrachte Vorgeitz im Allgäuer Städtchen Sonthofen, erlernte zunächst den Beruf des Textilmechanikers. "Die Arbeit mit den Maschinen war mir zu eintönig, ich vermisste Menschen um mich", stellte er nach der Ausbildung fest. Ein Schulfreund, Bademeister im Hotelbad Sonnenalp in Ofterschwang, begeisterte ihn von seiner Tätigkeit. Dazu kam, dass zwei Schulkameraden von Vorgeitz im Alter von acht und zehn Jahren bei tragischen Badeunfällen ertrunken sind. "Für uns Kinder ein traumatisches fürchterliches Erlebnis, das mich immer bestärkte, gut schwimmen zu können, um diese Fähigkeit auch weitergeben zu können." So absolvierte er in Augsburg, im Allgäu war dies nicht möglich, die zweijährige Ausbildung zum Schwimmmeister im Privatbad Lechpark, wo Detlef Burkert, sein späterer langjähriger Kollege, angestellt war. Als das Stadtberger Gartenhallenbad vor knapp 50 Jahren eröffnet wurde, bewarben sich beide erfolgreich und blieben bis zum Rentenalter als die "zwoi Bademeister" geschätzt in der Stadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen