Landkreis Augsburg

vor 37 Min.

Mit dem E-Bike durch die Westlichen Wälder zu geheimnisvollen Orten

Plus Die Geschichte liegt im Wald verborgen: Wunderschöne Orte zwischen Sagen und Mythen laden zur herbstlichen Erkundungstour mit dem E-Bike ein.

Von Jana Korczikowski

Eco. Das ist die Unterstützungsstufe, die dem Radfahren ohne Motor am nächsten kommt – das habe ich zumindest irgendwo gelesen. Es fühlt sich auch ähnlich an. Ein leichter Antrieb ist zu spüren, der hilft geradeso, gegen den relativ starken Westwind anzukommen. Für eine Tour durch den Landkreis Augsburg, bei der ich geheimnisvolle Orte erkunde, die sich im Wald verstecken, sitze ich zum ersten Mal auf einem E-Bike. Um Akku zu sparen, fange ich lieber klein an. Schließlich liegen noch ein paar Kilometer vor mir.

