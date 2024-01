Interview

18:00 Uhr

Eine Woche Bauernproteste – und jetzt? Zwei Landwirte im Gespräch

Plus Der Kreisobmann des Bauernverbands, Martin Mayr, und Kreisbäuerin Andrea Mayr sprechen über Zuspruch bei Kundgebungen, ihre Sorgen und die Frage, ob die Proteste weitergehen sollen.

Von Maximilian Czysz

Seit über einer Woche protestieren Landwirte in Deutschland. Auch im Augsburger Land gab es Proteste und Kundgebungen. Am Montag nahmen Tausende Landwirte an einer Demonstration in Berlin teil. Hätten Sie mit diesem Ausmaß und dieser Dynamik gerechnet?



Andrea Mayr: Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Bevölkerung so hinter uns steht. Der Zuspruch ist enorm. Die Menschen stehen am Straßenrand, sie jubeln und klatschen. Aber bei der Regierung scheint das nicht anzukommen.





Martin Mayr: Das Ausmaß war so nicht absehbar. Wir konnten auch nicht damit rechnen, dass noch viele weitere Berufsgruppen aufgesprungen sind. Das zeigt, dass in der arbeitenden Gesellschaft ein gewisser Unmut vorhanden ist. Das geht von Bürokratie bis hin zu Auflagen. Man hat ja beinahe das Gefühl, dass hinter jedem Arbeitenden ein Kontrolleur steht.

Themen folgen