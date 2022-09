Landwirte im Augsburger Land spüren Folgen von Energiekrise und Klimawandel

Plus Am Wochenende wird Erntedank gefeiert. Die Ernte im Landkreis Augsburg läuft auf Hochtouren. Welche Folgen Energiekrise und Klimawandel mit sich bringen.

Zum Erntedankfest werden am Wochenende wieder die Kirchenaltäre mit Gemüse, Obst und Getreide geschmückt. Die Ernte im Landkreis läuft bereits auf Hochtouren. Viele Gemüse- und Getreidesorten müssen eingeholt, die Felder neu bestellt werden. Viele Landwirte hatten heuer mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen – mit spürbaren Folgen.