Farbspektakel am Himmel, drohendes Glatteis am Boden

Die Stimmung am Himmel war am frühen Montagmorgen gespenstisch: Im Westen waren stahlblaue Regenwolken und ein Regenbogen zu sehen, während die aufgehende Sonne die Landschaft in Gelb- und Orangetöne tauchte. Derweil warnte der Wetterdienst vor Glatteis. Doch das blieb trotz des einsetzenden Regens aus. Bei den Polizeiinspektionen Schwabmünchen und Bobingen wurden keine Unfälle gemeldet. (AZ)

