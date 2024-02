Hype um Ozempic und Co: Im Kreis Augsburg sind die Abnehmspritzen knapp

Plus Experten aus dem Landkreis Augsburg loben und kritisieren Abnehmspritzen, die aktuell extrem beliebt sind - und hadern mit Engpässen für Diabetiker.

Wer 120 Kilogramm wiegt und abnehmen will, wiegt nach der Behandlung mit diesen Spritzen anderthalb Jahre später nur noch rund 100 Kilo. Im Idealfall. Die Rede ist von Medikamenten, die Namen tragen wie Ozempic, Wegovy oder Mounjaro. Ersteres gibt es schon seit sechs Jahren als Diabetes-Spritze. Seit Prominente wie der Milliardär Elon Musk aber öffentlich von ihren Abnehmerfolgen mit dem Mittel berichteten, ist der Ansturm darauf gigantisch. Das macht sich auch im Landkreis Augsburg bemerkbar. Apotheker und Ärzte berichten von den Vor- und Nachteilen der Medikamente - und kritisieren, dass Diabetes-Patienten nun oft lange darauf warten müssen.

"Die Patienten fragen danach", sagt Dr. Maria-Elisabeth Krell. Die Hausärztin mit Praxis in Langerringen fügt hinzu: "Aber diese Abnehmspritzen sind keine Wundermittel." Vereinzelt verschreibe sie sie auf Privatrezept. Bei der Empfehlung sei sie aber vorsichtig. Schlimm sei, wenn ein dringend gebrauchtes Medikament wegen anhaltender Lieferengpässe für Diabetiker nicht zur Verfügung stehe.