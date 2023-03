Kaltes Vergnügen im Augsburger Land: Eisbaden wird immer beliebter

Ein Sport, bei dem Warmduscher nur den Kopf schütteln können: Eisbaden. Michael Kraus aus Schwabmünchen erklärt, warum er sich das frostige Hobby gerne antut.

Aktuell herrschen Temperaturen, bei dem anhand der Kleidung gut erkennbar ist, wer eine Frostbeule und wer zu den Hartgesottenen gehört. Es gibt aber einige der letzteren Sorte, die das Frieren zu ihrem Hobby gemacht haben, und zwar in Form von Eisbaden.

Michael Kraus aus Schwabmünchen gehört zu der frostresistenten Gruppe. Angefangen hat er damit vor Corona, ein Freund hatte ihn dazu gebracht. Anfangs badeten sie im Lech in Landsberg, später teilweise auch unter der Woche in der Wertach. „Das Schöne ist, dass man spürt, was mit dem eigenen Körper passiert, wenn der die richtige Kälte abbekommt“, erklärt der Schwabmünchner, der bei der Wasserwacht aktiv ist. So könnten die eigenen Grenzen kennengelernt werden. Draußen fühle es sich danach gar nicht mehr so kalt an, und auch das Wasser werde bei einem zweiten Bad angenehmer. „Da merkt man richtig, dass sich im Körper etwas tut.“ Danach fühle er sich richtig lebendig: „Man trocknet sich in Ruhe ab und erst dann kommt das Zittern dazu.“

Mit Schnee im Hintergrund: Barbara Eidenschink und Michael Kraus beim Baden in der Wertach. Foto: Barbara Eidenschink

Sehr kältetolerant ist auch Sunyela Roider. Sie fand während Corona zu ihrem neuen Hobby. "Nach dem Sommer wollte ich einfach nicht aufhören zu schwimmen", erzählt die Königsbrunnerin. Also beschloss sie so lange weiter zu schwimmen, wie möglich. Dabei entdeckte sie das Eisbaden für sich und war sofort Feuer und Flamme - oder besser Schnee und Eis?

"Das Immunsystem wird gestärkt und Eisbaden ist zudem schmerzlindernd", erklärt die Königsbrunnerin. Letzteres wisse sie aus eigener Erfahrung, denn Roider hat selbst eine Behinderung. Sie findet es schade, dass viele Menschen denken, Eisbaden sei nur etwas für extreme Sportler.

Eine Sache muss dafür aber unbedingt beachtet werden: "Beim Eisbaden ist es ganz wichtig auf seinen Körper zu hören", mahnt Roider und weiß, dass das auch positive Entwicklungen mit sich bringt, "dadurch lernt man wieder mehr in sich hineinzuhören und Achtsamer mit sich umzugehen." Achtsamkeit ist für die Königsbrunnerin ein besonders wichtiges Thema - mit sich, aber eben auch mit der Natur. "Es ist wundervoll die Natur zu erleben und im Wasser zu sein", schwärmt Roider.

Mehr Menschen im Landkreis interessieren sich für das Eisschwimmen

Eine Art Extremsport also, der überall an Beliebtheit zu gewinnen scheint. Auch hierzulande? „Meinem Eindruck nach schon“, sagt Max Markmiller, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Augsburg-Land. Er erlebe, dass sich mehr Menschen für das Thema interessieren. Aber gegeben habe es das schon lange: „Es gab immer einzelne, die im Winter ins Wasser gegangen sind.“

Anhänger des kalten Hobbys finden sich überall entlang der Wertach, beispielsweise beim Königsbrunner Eisschwimmen und beim Donauschwimmen tauchen sie auf. Laut Markmiller hat die Wasserwacht bisher insgesamt jedoch wenig mit dem Thema zu tun, zu Unfällen gerufen würden sie selten. Natürlich habe das Baden im Winter aufgrund der Temperaturen seine eigenen Gefahren. Dass es bislang keine Ertrinkungsunfälle gibt, führt er darauf zurück, dass trotz zunehmenden Trends bislang nur einzelne, meist fittere Menschen mitmachen und in der Regel nur kürzere Strecken im Uferbereich zurückgelegt werden.

Gegenüber dem Sommerbad besteht beim Eisbad ein erhöhtes Risiko

Ein erhöhtes Risiko gegenüber dem Sommer bestehe jedoch aus zwei Gründen, mahnt Markmiller: Zum einen könnten Kreislaufschwäche oder andere Vorerkrankungen bei sehr kaltem Wasser wesentlich schneller Kreislaufprobleme hervorrufen, welche im Sommer schon häufig Ursache von Ertrinkungsunfällen seien. Zum anderen werde im Winter fast immer in einem unbewachten Gewässer gebadet, sodass im Notfall Hilfe gegebenenfalls nicht schnell genug da sein könne.

Kraus hält es aus diesem Grund für eine gute Idee, gemeinsam Eisbaden zu gehen. „Erstens macht es mehr Spaß und zweitens gibt es jemanden, der einen zur Not wieder rausziehen kann.“ Für Interessierte hat er schlechte Neuigkeiten: Der erste Kälteschock beim Gang ins Wasser werde auch bei häufigeren Badegängen nicht milder: „Das ist jedes Mal aufs Neue wieder eine Überwindung.“ Und er rät: „Beachtet werden sollte auf jeden Fall, sich für danach trockene, dicke Klamotten mitzunehmen.“ Dicke isolierte Jacken oder Regenjacken würden nicht nur äußere Kälte, sondern in diesem Fall auch die Kälte des Körpers isolieren, sodass ein Pulli oder Wärmflasche vielleicht besser geeignet sei. Auch das Mitbringen von warmem Tee kann er empfehlen. Und: "Langsam reingehen, um Schocks zu vermeiden.“ Man müsse sich ein wenig rantasten – und man sollte selbst einschätzen können, wie weit die eigenen Kräfte reichen.