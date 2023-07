Lieber in der Sauna schwitzen als in der Sommerhitze

Sommerhitze und Saunaschwitzen, macht das Sinn? Ja, sagt Saunabetreiber Reinhold Schreiber, und erklärt warum. Saunagäste aus Bobingen und Gersthofen stimmen zu.

Im Sommer bei 30 Grad und mehr in die Sauna gehen, ist das nicht verrückt? Ganz und gar nicht, findet Reinhold Schreiber, Betreiber des Saunaparks in Bobingen. "In die Sauna zu gehen ist keine saisonale Frage. Unsere Gäste besuchen uns aus vier zentralen Gründen: Erholung, Gesundheit, Wohlfühlen und Meditation." Und er geht noch weiter, indem er sagt, dass viele Gäste das Saunieren gerade im Sommer als erfrischend empfinden. "Die Leute berichten mir, dass sie in unseren Saunen alles rausschwitzen und sich am Abend dann erfrischt fühlen. Die Hitze macht ihnen danach weniger aus. Hitzeschwitzen ist dann kein Problem mehr", sagt Schreiber.

Im Sommer erlaubt man sich zwar montags und dienstags zwei Schließtage, sonst hat man aber durchgehend von morgens bis abends geöffnet. Dieser Umstand und der vergünstigte Tagestarif beschere in Bobingen derzeit täglich dreißig bis vierzig Gäste. "Die Gäste genießen unseren großen Freibereich mit zwei Außensaunen, Liegen und der Möglichkeit zum FKK-Baden." Außerdem sei die Benutzung des danebengelegenen städtischen Freibads "Aquamarin" inklusive.

Als ausgebildeter Heilpraktiker rät Schreiber zum Saunieren: "Regelmäßige Saunagänger sind gut gerüstet für die Herbst- und Winterzeit. Das Abwehrsystem wird eindeutig stabilisiert." Dass ein Saunabesuch im Sommer gesundheitlich unbedenklich ist, bescheinigt auch der Allgemeinmediziner Dr. Jakob Berger. "Es spricht aus gesundheitlicher Sicht überhaupt nichts dagegen. Es ist durchaus sinnvoll und trägt zum Gefäßregulierungstraining und zur Stärkung des Immunsystems bei. Außerdem gewöhnt einen die Sauna sehr gut an Temperaturwechsel".

Gesundheitlicher Aspekt steht beim Saunabesuch an erster Stelle

Der gesundheitliche Aspekt steht bei vielen Gästen an erster Stelle. Die Bobingerin Isolde Rau ist "spontane Saunabesucherin", auch im Sommer. "Die Jahreszeit spielt keine Rolle. Ich gehe in die Sauna für mein inneres Wohlbefinden und weil es den Körper reinigt." Auch für Angelika Sandner schließen sich Sommer und Sauna keinesfalls aus. "Sauna geht immer und bietet Entspannung, Sommer wie Winter." Seit ihrem siebzehnten Lebensjahr gehe sie regelmäßig in die Sauna. "Es fehlt einem sonst was." Durch das Saunieren gewöhne man sich an die Hitze und es gäbe zur Abkühlung ja immer noch Eis und Kühlbecken vor den Saunen, findet Sandner.

Auch Sauna-Dauergast Ursula Hoppmann aus Gersthofen lässt sich von hohen Temperaturen nicht abschrecken und findet: "Man verträgt die Hitze dann besser." Jeden Donnerstag besucht die 72-Jährige für mehrere Stunden die Damensauna im Bellissima beim Gersthofer Hallenbad. "Ich gehe schon seit 45 Jahren das ganze Jahr über. Ich mach es wegen der Gesundheit und fürs Wohlbefinden", sagt sie. Die Gersthoferin fühle sich außerdem mit dem angebotenen Essen und Trinken gut versorgt. Auch wenn in den Sommermonaten weniger los ist, beobachtet Manuela Kreuzmann vom Saunateam: "Unsere Stammkunden lassen sich von der Hitze nicht beeindrucken. Im Kaltbecken im Saunahof können sie sich auch richtig abkühlen." (mit jkor)