"Lied ist kaputt": "L'Amour Toujours" fliegt auf Partys aus Programm

Im selben Jahrzehnt, in dem Gigi D'Agostino mit "L'Amour Toujours" einen Welthit landete, startete auch Stefan Egger als DJ durch. Zwar im etwas kleineren Rahmen als der Italiener, aber auch Jahrzehnte später wird Eggers "Cosmic Esmeralda" aus den 1990er-Jahren auf Youtube noch Hunderttausende Male angehört. Im Landkreis Augsburg und in der Region ist er auch als Betreiber der Diskothek PM in Untermeitingen und des Sommerkellers in Igling bekannt. Und dadurch mit der Kontroverse um "L'Amour Toujours" konfrontiert. Meist junge Menschen hatten auf Sylt, der Erlanger Bergkirchweih und an vielen anderen Orten "Ausländer raus" und weitere rassistische Parolen zur Melodie des Liedes skandiert. Auf der Wiesn darf es deshalb heuer nicht gespielt werden. Wie sieht es im Landkreis Augsburg aus?

"Wenn die Gefahr besteht, dass irgendwo ein paar Deppen dabei sind, die das grölen - dann spielt man es lieber nicht", sagt Stefan Egger, DJ und Betreiber des PM in Untermeitingen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Er sei aktuell lieber vorsichtig, sagt Egger. Auch wenn es schade um ein tolles Lied sei. "Wenn die Gefahr besteht, dass irgendwo ein paar Deppen dabei sind, die das grölen - dann spielt man es lieber nicht." Er selbst würde es aktuell nur bei eigenen Veranstaltungen der Cosmic-Community auflegen, bei denen er sich sicher sein könne, dass kein rechtes Gedankengut im Publikum vertreten sei. "Ich habe ein sehr multikulturelles Publikum", sagt er. Die Verunglimpfung des Liedes habe er bisher nie erlebt. Werde er auf Veranstaltungen als DJ gebucht, verzichte er aktuell dennoch darauf, den Hit zu spielen. Das sei auch im Interesse Gigi D'Agostinos. Es brauche ein paar Monate, "um den Deppen den Nährboden zu entziehen".

Auf der Gautsch in Königsbrunn läuft "L'Amour Toujours" wohl nicht

Wie würde er reagieren, wenn jemand zu dem Lied die rassistische Parole grölt? "Ich würde als DJ sofort leise machen und heruntergehen und die Diskussion suchen." Den DJs, die in seinen Clubs auftreten, rate er, das Lied aktuell nicht zu spielen. Er lasse ihnen aber ihre künstlerische Freiheit. Seine Sicherheitsleute sensibilisiere er aber dafür, einzugreifen, falls der Song doch aufgelegt werde und es tatsächlich zum rassistischen Gesang kommen sollte. Die Grölenden fliegen dann laut Egger raus.

In seinen Zelten, wo nur Live-Musik gespielt werde, laufe das Lied wohl ohnehin nicht, sagt Festwirt Kurt Paiser aus Scherstetten. Die Debatte darum habe er gar nicht genau verfolgt. Er stellt klar: "Wir sind gegen rechts." Genaueres werde im Vorfeld nochmal mit den jeweiligen Gemeinden besprochen, vor der Gautsch, die Ende Juni ansteht, etwa mit der Stadt Königsbrunn. "Es gibt auch andere Songs, zu denen man Party machen kann."

In Kurt Paisers Zelten, wie hier heuer beim Volksfest in Mering, wird "L'Amour Toujours" wohl erstmal nicht mehr gespielt. Foto: Eva Weizenegger (Archivbild)

"Gigi D'Agostino kann nichts dafür", sagt Maik Müller vom Schützenverein Steinekirch. Der Verein aus dem Zusmarshausener Ortsteil feiert von 6. bis 9. Juni sein 125-jähriges Bestehen. Wie Egger findet Müller, der ebenfalls seit Jahrzehnten selbst als DJ auflegt: "Schade um das Lied. Das war immer ein Dancefloor-Füller." Dennoch ist für ihn mit Blick auf das Schützenfest klar: "Wir haben einen Barbetrieb und bei diesem Barbetrieb wird das Lied nicht laufen." Wie lange dauert es, bis Gras über die Sache wächst? Man könne "L'Amour Toujours" wohl erst in zehn Jahren wieder spielen. "Das Lied ist jetzt kaputt", bedauert Müller.

