Landkreis Augsburg

vor 10 Min.

Lockt der 4.4. die Paare heute in die Standesämter?

Plus Welche Hochzeitstermine 2024 bei den Paaren im südlichen Landkreis besonders beliebt sind und wo noch bei Kerzenschein geheiratet werden kann.

Von Katja Röderer

Davon träumen oft schon die Kleinen: Die Hochzeit soll einmal der schönste Tag in ihrem Leben werden. Ein kostspieliges Hochzeitskleid, eine besondere Location, eine große Feier oder einzigartige Trauringe gehören für viele dazu. Damit sich Braut und Bräutigam auch Jahre später noch an diesen Hochzeitstag erinnern, wählen viele Paare ein besonderes Datum für die Heirat. Am heutigen 4.4.24 werden die Standesämter im südlichen Landkreis allerdings nicht überrannt. Woran das liegt?

Zum einen wird am Donnerstag eher selten geheiratet, wie die Standesbeamten in Schwabmünchen, Königsbrunn und Bobingen übereinstimmend berichten. Gefragt sind eher Termine an Freitagen oder Samstagen. Zum anderen lädt auch das Wetter Anfang April nicht unbedingt zum Heiraten ein: 16 Grad, grauer Himmel und immer wieder Regen sind heute angesagt. Geheiratet wird wohl vor allem aus diesem Grund häufiger im Mai, Juni oder Juli.

