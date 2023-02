Mann bezahlt Einkäufe in Königsbrunn und Augsburg mit Falschgeld

Plus Weil er Einkäufe mit Falschgeld bezahlt hat, wird ein Mann vor Gericht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Für den 42-Jährigen gibt es trotzdem Grund zur Freude.

Die Erleichterung ist groß beim Angeklagten im Falschgeldprozess vor dem Augsburger Amtsgericht: Ein gedämpftes "Ja" kommt ihm über die Lippen, er ballt die Fäuste, ein erleichtertes Lächeln macht sich auf seinem zuvor angespannten Gesicht breit. Gerade hat Richterin Andrea Hobert ihr Urteil verkündet und dem 42-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Augsburg noch eine letzte Chance gegeben. Waren im Wert von 660 Euro hatte der Mann mit Falschgeld bezahlt. Insgesamt hatte er gefälschte 20- und 50-Euro-Scheine im Wert von 2960 Euro gekauft. Dafür verhängte die Richterin ein Jahr und zehn Monate Haft ausgesetzt zur Bewährung, weil einige Umstände für den Angeklagten sprechen.