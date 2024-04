Landkreis Augsburg

Mit dem Rollstuhl auf den Berggipfel

Plus Seit einem Unfall ist Martin Jochum querschnittsgelähmt. Der Unternehmer aus Fischach erfindet einen Geländerollstuhl. Dieser steht kurz vor der Serienreife.

Von Jennifer Kopka

Martin Jochum düst einen steilen Hang hinauf. Mit seinem Geländerollstuhl bezwingt er den Grashügel, der vom Regen nass und rutschig ist, mit Leichtigkeit. "Ich komme jetzt wieder an Orte, wo man als Mensch mit Behinderung sonst vorbeigefahren ist", sagt Martin Jochum. Vergangenes Wochenende stand er das erste Mal auf dem Hörnle in den Ammergauer Alpen. Die 1500 Höhenmeter waren kein Problem für den Geländerollstuhl.

Nach einem Unfall ist Martin Jochum querschnittsgelähmt. Er erfindet einen Geländerollstuhl. Jetzt kann er sogar wieder Berge erklimmen. Video: privat

"Ich fühle mich einfach wieder viel freier, als zuvor. Das ist ein grenzenloses Glücksgefühl", sagt der 36-Jährige. Seit einem Autounfall 2015 ist er querschnittsgelähmt. Für den leidenschaftlichen Mountainbiker und Wanderer war klar: Er will wieder ins Gelände. "Ich wollte eine bessere Seifenkiste bauen", erinnert sich Martin Jochum an die Anfänge im Jahr 2018. Schnell war klar: Der Geländerollstuhl sollte vier Räder haben. Die Stauden liegen direkt vor der Haustür. Im hügeligen Gelände ist für herkömmliche Rollstühle bald Schluss. Zusammen mit Vater Manfred Jochum macht er sich ans Tüfteln. Der 66-Jährige hat lange eine Firma für Armaturen für Luft- und Raumfahrt und arbeitet noch heute mit seinem Sohn zusammen. "Martin war nie ein Junge, der gern am Computer sitzt. Schon als Kind war er immer in meiner Werkstatt", unterstützt Manfred Jochum die Idee seines Sohnes.

