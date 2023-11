Mit Splitt, Salz und Sole: Winterdienste sind auf Schnee und Eis vorbereitet

Plus Die Winterdienste im Augsburger Land haben sich auf den angekündigten Schnee eingestellt. Königsbrunn und Gersthofen bieten einen kostenlosen Splittservice an.

In den kommenden Tagen wird es ungemütlich: Die Wetterdienste sagen nicht nur Schnee voraus. Es könnte auch Regen fallen, der Straßen in glatte Fahrbahnen verwandelt. Die Winterdienste haben sich darauf eingestellt.

"Unsere Mitarbeiter stehen parat und die Fahrzeuge sind vorbereitet", sagt Robert Schmidt, Geschäftsführer der Pansuevia. Die Gesellschaft ist für die A8 im Augsburger Land zuständig. 23 Mitarbeiter sind für den Einsatz auf der Autobahn bereit. Im Salzlager liegen 3300 Tonnen Streusalz. Das ist eine Menge: "In einem durchschnittlichen Winter verbrauchen wir rund 2400 Tonnen", sagt Schmidt. Sobald es die Lage erfordere, würde bei Pansuevia im Zweischichtbetrieb gearbeitet. Bei extremen Schneefällen werde sogar auf Dreischichtbetrieb umgestellt. Dann sind insgesamt acht Fahrzeuge ständig im Einsatz.