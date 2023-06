Landkreis Augsburg

Nehmen Gewaltdelikte im Augsburger Land zu?

In den vergangenen Wochen kam es in der Region immer wieder zu Gewaltdelikten.

Plus Raub, Handtaschendiebstähle, Schlägereien: Nimmt die Gewalt auf der Straße im Landkreis Augsburg zu? Eine Einschätzung der Polizei.

Von Jana Korczikowski

Es sind unfassbare Nachrichten, die die Polizeien in den vergangenen Wochen im Landkreis Augsburg vermeldeten: ein versuchtes Tötungsdelikt, versuchte Körperverletzung, Schlägereien, Gewaltandrohungen mit Messern, ein Raubüberfall und Handtaschendiebstahl. Das alles passiert bei uns in der Region - und erweckt den Eindruck, dass Gewaltdelikte immer mehr zunehmen. Ist das wirklich so? Das sagt die Polizei.

"Man kann von einer zufälligen Häufung mehrerer schwerer Delikte innerhalb von zwei Wochen sprechen", lautet die Einschätzung von Reinhard Weiß von der Polizeiinspektion Bobingen. Der Polizeichef bezieht sich dabei auf verschiedene Fälle im Bereich der Bobinger Polizei: Am 13. Mai wurde einer 82-Jährigen in Königsbrunn von einem Unbekannten die Handtasche gestohlen, tags darauf attackierten Teenager andere Jugendliche ebenfalls in Königsbrunn mit Pfefferspray, am 23. Mai gab es einen Raubüberfall auf ein Königsbrunner Geschäft. Erst am Dienstag der vergangenen Woche habe es laut Polizeipräsidium Schwaben Nord in Haunstetten wieder einen Raub gegeben, der jugendliche Täter befinde sich derzeit in Untersuchungshaft. "Ob Zusammenhänge bestehen, wird aktuell geprüft", sagt Pressesprecher Dominik Albrecht.

