Neuer Pilgerweg im südlichen Landkreis: Auf den Spuren des heiligen Martin

Durch den südlichen Landkreis Augsburg führt ein neuer Pilgerweg. Er macht sich auf die Spur des heiligen Martin. Wie er entstand und wo er entlangführt.

In der Bewegung zur Ruhe kommen, den Alltag hinter sich lassen und sich auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren: Diese Erfahrung lassen sich jetzt auf einem neuen Pilgerweg machen, der durch den südlichen Landkreis führt.