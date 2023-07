Niedriger Milchpreis: Viele Landwirte im Augsburger Land sind besorgt

Plus Der Milchpreis sinkt. Landwirten im Augsburger Land fehlt damit eine langfristige Perspektive.

Der Milchpreis befindet sich im Sinkflug: Milch und Butter sind derzeit so günstig wie seit Monaten nicht mehr. Teilweise unter einem Euro kostet die Vollmilch im Supermarkt. Das freut die Verbraucher, bringt jedoch die Erzeuger in Bedrängnis. Denn für die Milchbauern ist das angesichts der gestiegenen Erzeugungskosten kaum noch leistbar.

Walburga Meitinger, 62, ist Milchbäuerin aus Dinkelscherben, Vorstandsmitglied beim Bund Deutscher Milchviehalter (BDM) und Kreisrätin. Sie und ihr Mann betreiben zusammen einen Milchviehbetrieb mit etwa 60 Kühen. Die Entwicklung des Milchpreises bereitet ihr Sorge: „Wir haben kürzlich wieder neue Preisverhandlungen gehabt. Und da mussten wir erfahren, dass die Milchpreise von 47 Cent jetzt um vier Cent und im nächsten Monat nochmal um drei Cent heruntergehen“, sagt sie. „Das ist für uns eine Katastrophe.“ Denn die Ausgaben, die der Betrieb hat, sinken nicht. „Für uns Landwirte ist das eine Situation, die langsam nicht mehr hinnehmbar ist.“