ÖDP wählt Kreisvorstand

Gabi Olbrich-Krakowitzer steht weiterhin an der Spitze der Partei im Landkreis. Sie kandidiert auch für den Landtag.

Bei der jüngsten Versammlung der Landkreis-ÖDP wurde der Kreisvorstand gewählt. Die Kreisvorsitzende, Gabi Olbrich-Krakowitzer aus Großaitingen, wurde einstimmig im Amt bestätigt.

Als Stellvertreter bleibt Rafael Neidinger. Die weiteren Mitglieder des Kreisvorstandes sind Schatzmeister Alois Bauer ( Königsbrunn) sowie die BeisitzerInnen Josef Keplinger ( Bobingen), Maria Link ( Gersthofen), Wolfgang Müller (Welden) und Bernhard Streit (Dinkelscherben).

"Katastrophale Situation" bei Familien

Eines der Schwerpunkte im Landtagswahlkampf werde die Situation der Familien mit Kleinkindern sein, so Gabi Olbrich-Krakowitzer. Die eklatante finanzielle Benachteiligung der Erziehenden, die die Betreuung der Kinder selber übernehmen möchten, müsse beendet werden. Die Situation der Eltern sei derzeit katastrophal, weil zwar Kita-Plätze zugesagt, mit der Zusage aber oft mitgeteilt werde, dass es möglich sein kann, dass die Betreuung wegen Mangels an Fachpersonal nicht oder nur eingeschränkt stattfinden könne. Für Eltern, die aus finanziellen Gründen berufstätig sein müssten, sei dies eine große psychische Belastung. Die Forderung nach einem Landeserziehungsgeld will die ÖDP mit einer Petition untermauern. Mit einer weiteren Petition wird die Einführung eines Tierschutzbeauftragten zum Schutz der Wild-, "Nutz"- und Haustiere gefordert.

Beim Grundwasserschutz wachsam bleiben

Mit Sorge verfolge die Partei den jüngsten Vorstoß von CSU und FW, den Grundwasserschutz aufzuweichen. Hier gelte es, wachsam zu bleiben. Die ÖDP hat bereits angekündigt, sollte es zu einer solchen Aufweichung kommen, mit einem Volksbegehren "Rettet unser Grundwasser" gegenhalten zu wollen. Für Olbrich-Krakowitzer, die als Landtagsdirektkandidatin im Stimmkreis im südlichen Landkreis antritt, ist eines der vordringlichen Themen außerdem der Ausbau der Windkraft in Bayern, ohne den die Energiewende nicht zu stemmen sei. "Wir brauchen in Bayern zudem endlich eine deutliche Reduzierung des Flächenverbrauches und statt neuer Straßen bedarf es einer Stärkung des ÖPNV", so Olbrich-Krakowitzer. (AZ)