Fahrermangel im ÖPNV: Wenn plötzlich nur noch der Kleinbus kommt

Plus Im Raum Schwabmünchen und Bobingen gab es jüngst Ausfälle im Nahverkehr. Hintergrund ist ein allgemeines Problem, das sich womöglich noch verschärft.

Es ist eine Situation, die sich wiederholen könnte: Fahrgäste warten vergeblich auf ihren Bus. Jüngst kam es im Raum Schwabmünchen und Bobingen zu Problemen. Betroffen waren die AVV-Linien 700, 722 und 782 im Raum Schwabmünchen und Bobingen. Das bestätigt der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund. Der wohl wichtigste Grund für die derzeitigen Ausfälle sei der Fahrermangel. Verkehrsunternehmen im Linienbusverkehr würden allesamt mit dem Fachkräftemangel insbesondere im Bereich Berufskraftfahrer kämpfen, teilt der AVV mit. Anders ausgedrückt: Es gibt derzeit zu wenig Menschen, die einen Linienbus steuern dürfen.