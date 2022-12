Online-Angebote und Lieferservice: Corona hat den Einzelhandel verändert

Plus Während der Pandemie haben viele Händler im Augsburger Land nach Möglichkeiten gesucht, um das Geschäft stückweise aufrechtzuerhalten. Was ist davon geblieben?

Über Monate hinweg mussten Geschäfte im Augsburger Land wegen Corona ihre Türen geschlossen lassen. Auch danach lief das Geschäft nur schleppend an. Die Pandemie zwang Betriebe zum Umdenken, kreative Lösungen waren gefragt. Einige Händler im Landkreis versuchten das weggefallene Geschäft durch ein Online-Angebot oder einen Lieferservice zumindest teilweise aufzufangen. Was ist davon geblieben?