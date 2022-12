Landkreis Augsburg

vor 36 Min.

Razzien im Augsburger Land: In der Region leben rund 100 Reichsbürger

Plus Wieder kommt es zu Durchsuchungen im Augsburger Land. Ein Rechtsextremismusexperte erklärt, warum sich Menschen radikalisieren.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Die Parallelen fallen auf: Die Terrorzelle um Werner S., der zuletzt in Mickhausen lebte, wollte den Bundestag überfallen. Auch die in dieser Woche ausgehobene Reichsbürger-Gruppe hatte das politische Zentrum in Berlin im Visier. Es gibt noch weitere Ähnlichkeiten der beiden Fälle, die in den südlichen Landkreis Augsburg führen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen