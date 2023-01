Rotary-Jugendaustausch: Drei Teilnehmerinnen erzählen von ihren Erfahrungen

Der Rotary Club Schwabmünchen macht zum ersten Mal beim Austauschprogramm mit. Nun berichten die Teilnehmerinnen von ihren Erlebnissen im ersten halben Jahr.

Es ist kein Geheimnis, dass die Mitglieder des Rotary Clubs (RC) Schwabmünchen zum Großteil eher männlich und älteren Semesters sind. Dementsprechend auffallend sind beim dieswöchigen Rotary-Treffen die beiden jungen Gesichter in der Runde. Was tun sie hier?

Blanca Ripoll Díaz kommt aus Valencia in Spanien, Hannah Kennedy aus St. Thomas in Kanada. Die beiden sind als Gastschülerinnen mit dem Jugendaustauschprogramm von Rotary nach Deutschland gekommen und leben seit ungefähr einem halben Jahr hier. Ihren zehnmonatigen Aufenthalt verbringen sie in insgesamt vier Gastfamilien. Die Idee dahinter: Die Jugendlichen sollen das Zusammenleben und die heimische Kultur kennenlernen, durch den Schulbesuch am Gymnasium Schwabmünchen und eben auch durch das Familienleben daheim. Die beiden jungen Frauen fühlen sich wohl bei ihren bisherigen zwei Gastfamilien. "Es ist so schön hier", schwärmt die 17-jährige Blanca Ripoll Díaz. Ungewöhnlich war am Anfang für sie vor allem die frühe Abendessenszeit, in Spanien wird viel später gegessen. Aber inzwischen habe sie sich daran gewöhnt. Sie sei sehr glücklich hier. Und resümiert: "Manche denken, Deutsche sind verschlossen. Sie sind es nicht. Ich habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht."

Auch Hannah Kennedy wirkt enthusiastisch. "Ich liebe Deutschland", sagt sie in beinah mühelosem Deutsch. Sie liebe die Berge, die gebe es bei ihr zu Hause in Ontario nicht. Auch die Dampfknödel und Käsespatzen hätten es ihr angetan. Der Dialekt in ausgeprägter Form sei manchmal schwer zu verstehen, gibt sie zu, aber normalerweise gehe es. Auch in der Schule mache die Sprache es manchmal schwer, mitzukommen, aber sie würden gut unterstützt. Beide sind sehr froh über die Möglichkeit des Austauschs.

Am Auswahlverfahren kann jeder teilnehmen

Aber Schwabmünchen hat nicht nur zwei Austauschschülerinnen zu Gast, sondern auch aus der Region sind zwei junge Frauen ins Ausland gereist. Beide sind in Südamerika, daher können sie nicht anwesend sein. Morella Gesser aus Langerringen befindet sich in Ecuador. Charlotte Bauer aus Bobingen ist in Argentinien, wird allerdings per Video zugeschaltet und berichtet von ihren bisherigen Erfahrungen. Die 16-Jährige wirkt zufrieden. Ihre Spanischkenntnisse soll sie gleich im Gespräch mit Blanca Ripoll Díaz zum Besten geben, der Raum lobt ihre Aussprache.

Charlotte Bauer berichtet per Zoom aus Argentinien. Foto: Anna Mohl

Charlotte Bauer ist nicht die Erste aus der Familie, die an einem solchen Austausch teilnimmt: Ihr Vater Bernhard Bauer berichtet von seinem Rotary-Jugendaustausch seinerzeit, 1989/90 ging es für ihn nach Texas. Er habe das Jahr sehr genossen und sich immer daran zurückerinnert. Nun freue er sich für seine Tochter, dass sie die Erfahrung machen könne. Rotarier sind beide nicht. "Das ist sogar eher nicht so gern gesehen", berichtet Fritz Schneider vom RC Schwabmünchen. Man wolle, wenn möglich, eher externen Schülern den Aufenthalt ermöglichen. Dafür werde an Schulen geworben. Mitmachen könne jeder, es gebe allerdings ein strenges Auswahlverfahren.

Lesen Sie dazu auch

Rotary finanziert den Austauschschülern ein Taschengeld von 100 Euro im Monat sowie Zuschüsse für Aktivitäten wie Sprachkurse, gemeinsame Wochenenden und sogar eine dreiwöchige Deutschlandtour. Die Eltern des Teilnehmenden kommen für dessen Flug, Versicherung, Visakosten, eine Bearbeitungsgebühr und gegebenenfalls den aufgenommenen Gast auf.

Neuseeland ist bei den Teilnehmenden hoch im Kurs

Aber wie läuft das konkret mit der Aufnahme und den Gastfamilien? Geäußert werden dürften drei Wünsche, erklärt Schneider, dann werde geschaut, ob diese umsetzbar seien. Voraussetzung seien genügend Mitmachende vor Ort, also etwa verfügbare Gastfamilien, die bereit seien, ein Kind aufzunehmen. Das sei zum Beispiel in Südamerika der Fall. Gern wäre Charlotte Bauer auch nach Neuseeland gegangen, aber da sei die Konkurrenz groß, berichtet ihr Vater. Die Gastgeber sind überwiegend die Eltern der ausgesandten Kinder. Es sei "schwer erwünscht, dass man ein Gastkind aufnimmt", sagt Bernhard Bauer. Seine Familie war die erste Gastfamilie von Hannah Kennedy. Ihm macht das Gastvatersein Spaß. Am Anfang habe Hannah am Flughafen gestanden und "nicht gewusst, wo links und rechts ist", sich aber sehr schnell an das neue Umfeld gewöhnt. Sie sei eine klare Bereicherung für die Familie gewesen. Das Familienleben findet er hier einen wichtigen Bestandteil des Austauschs.

Im August starten schon die nächsten Schüler, der Aufenthalt dauert ungefähr 10 Monate. Aus Bayern seien etwa 60 bis 70 Schüler unterwegs, deutschlandweit ungefähr 600 bis 800, schätzt Albert Gilg, der sich unter anderem um die Gastfamilien vor Ort kümmert. Interessierte Jugendliche können sich bei ihrem örtlichen Rotary Club bewerben. Mehr Informationen dazu finden Sie auf www.rotary-austausch.de.