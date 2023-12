Schneefall: Rutschpartie im Landkreis-Süden verlief relativ glimpflich

Manche Autofahrt endete am Freitagmorgen im Graben. Nach einer Kollision mit einem Lastwagen musste eine Radfahrerin ins Krankenhaus.

Der Schneefall in der Nacht zum Freitag und am Morgen hat im südlichen Landkreis für rutschige Straßen gesorgt. Die Polizeiinspektionen meldeten einige Unfälle. Für eine Radfahrerin endete der Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Oberottmarshausen im Krankenhaus.

Für die Schwabmünchner Polizei lief die Frühschicht am Freitag ruhig an. "Wir haben um 6 Uhr begonnen und erst einmal keine Beeinträchtigungen gehabt", berichtet Oliver Schellenberger. Erst gegen 8.30 Uhr sei eine Mitteilung über einen Autofahrer eingegangen, der auf der Waldberger Straße in Richtung Mickhausen nach rechts von der Fahrbahn abgerutscht und in einem Graben liegen blieb. Das Fahrzeug musste herausgezogen werden. "Ansonsten toi, toi, toi, dass wir im Schwabmüncher Polizeibereich verschont geblieben sind. Es gab auch keinen Schneelastbruch oder sonstiges", sagt Schellenberger.

Radfahrerin kommt leichtverletzt in die Wertachklinik in Bobingen

Im Bereich der Polizeiinspektion Bobingen gab es ebenfalls witterungsbedingte Unfälle. "Momentan hält es sich in Grenzen, wir erwarten aber noch weitere Unfälle", sagte Dienststellenleiter Reinhard Weiß am Vormittag. In Oberottmarshausen kam es durch die glatte Fahrbahn zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Lastwagen. "Die Radfahrerin wurde vom Lkw leicht touchiert - zum Glück ist dabei nichts Schlimmeres passiert." Sie sei mit leichten Verletzungen in die Wertachklinik in Bobingen gebracht worden.

Am Wochenende soll es mit Temperaturen im Minusbereich winterlich bleiben. Am Samstag werden auch weitere Schneefälle erwartet. Worauf sollten Autofahrer bei Neuschnee, Matsch und Eisglätte achten? "Auf jeden Fall auf eine witterungsangepasste Geschwindigkeit", rät Polizeichef Weiß. "Man sollte unnötige Fahrten sogar vermeiden und auf die entsprechende Ausrüstung achten." Winterreifen seien bei diesem Wetter absolute Voraussetzung.

