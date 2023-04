Schöne Grillplätze: Sechs Tipps aus dem Augsburger Land

Gute Nachricht für alle Grillfans ohne Garten: Im Augsburger Land gibt es einige sehenswerte öffentliche Grillplätze.

Die Grillsaison beginnt jetzt für viele Menschen im Augsburger Land. Hier gibt es Tipps für die schönsten öffentlichen Grillplätze der Region.

Überdachter Grillplatz in Bobingen am Leitenberg: Eine überdachte Grillstation gibt es im Bobinger Stadtteil Straßberg, mitten im ruhigen Stadtwald. Der Grillplatz ist mit Sanitäranlagen, einem Brunnen und gerade erst frisch renovierten Bänken und Tischen ausgestattet und somit ein idealer Platz für einen gemütlichen Grillabend.

Der Platz ist sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen (Bushaltestelle Gasthof Reichsadler). Die Nutzung muss per Telefon unter 0151/55379090 bei der Wasserwacht-Ortsgruppe Bobingen angemeldet werden.

Mit frisch renovierten Sitzgelegenheiten bietet der Grillplatz in Bobingen Platz für 40 Personen. Foto: Luisa Killisperger

Grillen neben dem Kloster Oberschönenfeld: Nicht weit entfernt vom bekannten Kloster und Museum Oberschönenfeld gibt es einen Grillplatz. Es kann auf dem fest installierten, überdachten Grill oder über der Feuerstelle gegrillt werden. Dazu gehören Bänken und Tische mit Blick auf den Weiher. Und falls man noch etwas vergessen hat? Einfach kurz zum Klosterladen der Zisterzienserinnenabtei gehen. Dort wird Brot verkauft. Außerdem befinden sich auf dem Gelände Sanitäranlagen.

Der Grillplatz ist am besten mit dem Auto, das beim Wandererparkplatz abgestellt werden kann, oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Eine Anmeldung muss beim Forstbetrieb Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/85840 erfolgen.

Mehrere Sitzgelegenheiten, Tische und zwei offene Feuerstellen stehen in Graben zur Verfügung. Foto: Luisa Killisperger

Versteckter Grillplatz am Baggersee Graben: Etwas abgelegen vom Ort findet sich am Ufer des Grabener Baggersees ein Grillplatz mitten im Grünen. Es gibt Bänke, Tische und zwei öffentliche Feuerstellen zum Grillen von Würstchen oder Stockbrot über dem offenen Feuer. Dabei kann man den Blick über das türkisfarbene Wasser des Sees genießen. Parkmöglichkeiten sind reichlich vorhanden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Der Grillplatz am Baggersee in Graben liegt etwas abgelegen mitten im Grünen. Foto: Luisa Killisperger

Grillhütte beim Waldspielplatz am Föhrenberg: Im Wald zwischen Biburg und Rommelsried gibt es beim neu renovierten Spielplatz eine überdachte Grillstation mit festem Grill. Während die Kinder auf dem großen Waldgrundstück mit jeder Menge Spielgeräten Abenteuer erleben, können es sich Eltern in der Grillhütte gemütlich machen. Der Spielplatz lässt sich gut mit dem Fahrrad erreichen, ein großer Parkplatz für Autos ist jedoch auch vorhanden. Die Hütte wird vom Forstbetrieb Zusmarshausen instand gehalten. Das geplante Grillen muss daher auch unter der Telefonnummer 08291/85840 angemeldet werden.

Jugendaktivpark und Grillanlage in Kleinaitingen: Etwas außerhalb von Kleinaitingen, beim Fußballklub, gibt es seit 2014 einen Jugendaktivpark mit Grillstelle und Pavillon. Dort können sich Kinder und Jugendliche auf dem Skaterplatz oder beim Fußball, Inlineskating oder Basketball austoben, während die Würstchen gleich nebenan auf dem Rost brutzeln. Entlang des Sportheims gegenüber gibt es genügend Stellplätze für Autos. Eine Anmeldung ist online unter https://page.booking-time.com/grillplatzka oder telefonisch immer dienstags zwischen 8 und 12 Uhr und mittwochs zwischen 16 und 19 Uhr unter der Nummer 08203/950370 möglich.

Der Grillplatz beim Jugendaktivpark kann bei der Gemeinde Kleinaitingen angemietet werden. Foto: Luisa Killisperger

Grillen direkt am Rothsee: Was könnte einen ausgiebigen Badetag am Rothsee noch schöner machen? Den Tag dort am Feuer ausklingen lassen. Seit 2015 gibt es dazu die Möglichkeit. Der öffentliche Grillplatz verfügt über einen Pavillon, einen Grill mit Rost, Sitzgelegenheiten und Sanitäranlagen. Die Nutzung sollte einige Tage vorher bei der Gemeinde Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/8727 angemeldet werden. Dabei wird eine kleine Gebühr abhängig von der Personenanzahl erhoben. Bei einer Gruppengröße von 20 Personen beträgt diese beispielsweise 25 Euro. Der Grillplatz ist sowohl mit dem Auto, dem Fahrrad als auch mit dem Bus gut erreichbar (Haltestelle Rothsee).