Schrill, bunt, japanisch: Hier treffen sich Cosplay-Fans

Plus Zum Manga- und Cosplay-Treffen in Königsbrunn kommen Menschen verkleidet als ihre ostasiatischen Lieblingshelden. Es wird gezeichnet, getanzt und Karaoke gesungen.

Die Vorbereitungen für „Hana & Spring“, des Cosplay und Manga-Treffens im Königsbrunner Matrix laufen auf Hochtouren. Für das japanische Flair wird aktuell fleißig gesägt, geschraubt und gemalt. Das frühere Manga- und Cosplaytreffen in der Matrix präsentiert sich größer und mit mehr Programm. „Wir gehen den nächsten Schritt und gestalten eine Convention mit Fokus auf die ostasiatische Popkultur“, erzählt Matrix Mitarbeiter Tony Nguyen, der dort ein Freiwilliges Soziales Jahr macht.

Auf der Hana & Spring Convention treffen Menschen mit identischen Interessen zusammen, um Gleichgesinnte kennenzulernen. Durch das besondere Ambiente und das gemeinsame Hobby haben die Besucher viel Gesprächsstoff. Ein Ort für Anime- und Mangabegeisterte, Cosplayer und alle, die japanische und koreanische Kultur schätzen.