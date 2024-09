Schwabmünchen jagt die Spitze, Türkgücü zittert im Abstiegskampf!

Die Spitzenmannschaften aus dem Süden machen im Moment eine gute Figur: Schwabmünchen in der Landesliga auf Tabellenplatz zwei. Lagerlechfeld und Bobingen belegen in der Bezirksliga Platz zwei und drei. Der FC Königsbrunn hält mit nur zwei Punkten weniger Platz sechs, nachdem es am Samstag zwischenzeitlich schon der fünfte Platz war. Lediglich Türkgücü tanzt aus der Reihe und schwingt die Rote Laterne. In der Kreisliga schließlich rangiert Langerringen, weiterhin ungeschlagen, auf Platz zwei.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lagerlechfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis