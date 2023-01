Landkreis Augsburg

vor 53 Min.

Schwarze Tage für den Starfighter und ein dunkles Kapitel der Luftwaffe

Plus Vor genau 50 Jahren begann in der Luft ein Überlebenskampf für einen Lechfeld-Piloten. Ein Kollege verhinderte Tage später eine Katastrophe.

Von Maximilian Czysz

Zwei Flugzeug-Unglücke hielten die Region vor genau 50 Jahren in Atem. Die Abfangjäger Starfighter brachten der Luftwaffe schwarze Tage. Wegen vieler Abstürze wurden die "Sternenjäger" auch "Witwenmacher" genannt. In die Bilanz hätte sich beinahe auch der Vorfall am 30. Januar 1973 eingereiht.

