vor 45 Min.

Sind Männer in Kindertagesstätten nach wie vor eine Seltenheit?

Fühlt sich nicht stigmatisiert: Nicholas Scherl ist der einzige männliche Kinderpfleger in der Kita St. Christopherus in Schwabmünchen.

Plus Im Landkreis Augsburg arbeiten im bundesweiten Vergleich wenige Männer in den Kindertagesstätten. Von den männlichen Betreuern, die es gibt, profitieren alle.

Von Julia Wersig

„Männer gehören zur Gesellschaft und darum auch in die Kindertagesstätten.“ Das ist die Ansicht von Kita-Leiterin Elke Kratzsch. Im vergangenen Jahrzehnt gab es hier in Deutschland eine Entwicklung. In den Jahren zwischen 2012 und 2022 verdoppelte sich der Anteil des männlichen pädagogischen Personals in Kindertagesstätten fast. Von 4,1 auf 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt 2023 veröffentlichte.

Eine Entwicklung, von der Kinder in Kindertagesstätten profitieren können. Männliche Betreuer seien eine Bereicherung, insbesondere als männliches Rollenvorbild für Kinder von alleinerziehenden Müttern. So die Einschätzung von Elke Kratzsch, sie leitet drei städtische Kindertagesstätten in Gersthofen. In 14 Gruppen arbeiten dort aktuell insgesamt sechs Männer. Den ersten Erzieher hat Kratzsch mit Martin Mehling 2015 eingestellt. Negative Reaktionen auf die männlichen Betreuer gebe es keine.

