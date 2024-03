"Sitzen ist das neue Rauchen": Was Experten bei schmerzendem Rücken und Gelenken raten

Plus Physiotherapeut Jonathan Gebauer, eine Yogalehrerin und eine Ergotherapeutin geben Tipps für einen gesunden Körper.

Tamara Hoffmann von Refugium Yoga aus Schwabmünchen kommt auf Socken angelaufen und öffnet die Tür zu ihrem Yogastudio. Der Raum ist groß und lichtdurchflutet. Grünpflanzen beleben das minimalistische Ambiente. Ein Hauch von Rosmarin und Thymian steigt in die Nase. Zwei Matten liegen auf dem Holzlaminat. Gerade hat Hoffmann eine Kundin verabschiedet. Sie ist Immobilienmaklerin und Yogalehrerin. Immer mehr Menschen mit Rückenproblemen kommen zu ihr, darunter 30 Prozent Männer. Halswirbel würden durch den Blick nach unten auf das Handy überbeansprucht. Der untere Rücken und die Hüfte versteiften durch langes Sitzen. Bei Gelenkproblemen helfe es, die stützenden Muskeln gezielt durch Yoga zu stärken.

Hoffmann sagt "Yoga und Sport halten jung". Bewegung fördere die Durchblutung des gesamten Körpers und in den Gelenken entstehe mehr Flüssigkeit als Schmiermittel. Tamara weiß: "Viele denken, sie sind zu ungelenkig für Yoga, gerade Männer". Es sei nicht wichtig, perfekt zu sein, betont sie. Auch sei Yoga nicht immer sanft, "sondern kann richtig schweißtreibend sein", sagt Hoffmann. Sie kommt ursprünglich aus dem Fitness- und Kampfsportbereich und weiß, worauf es bei der Körperhaltung ankommt. Viele Menschen gingen in eine T-Rex-Stellung, krümmten den Körper nach vorne. Dadurch würde der Rücken einseitig überdehnt, die Atmung flach. Nur 60 Prozent des Lungenvolumens nutzten die meisten Menschen im Alltag.