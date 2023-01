Landkreis Augsburg

Das sagen die Profis: So sinnvoll ist der Fahrradkauf jetzt

Beim Radl-Eck Elias in Königsbrunn gibt es derzeit viel Auswahl an Rädern.

Plus Der Winter ist nicht die fahrradfreundlichste Zeit, viele verlegen den Fahrradkauf eher aufs Frühjahr. Warum jetzt eine gute Zeit ist, wissen Radexperten aus der Region.

Von Anna Mohl Artikel anhören Shape

Die buntbeschilderte Teststrecke des Radl-Eck Elias in Königsbrunn ist zugeschneit. Aber in diesen Tagen wird sie auch wenig gebraucht, denn momentan ist es im Fahrradladen relativ ruhig. Erst ab März laufe das Kaufinteresse der Kundschaft wieder an, erzählt Inhaber Helmut Elias. Dabei sei jetzt die beste Zeit, um ein Fahrrad zu kaufen.

