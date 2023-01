Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Starke Frauen auf dem Land: Landfrauen werden in Schwabmünchen gefeiert

Plus In der Stadthalle Schwabmünchen wurden die Landfrauen vergangenen Mittwoch gebührend gefeiert – mitsamt vielen Ehrengästen und einer besonderen Rednerin.

Von Anna Mohl Artikel anhören Shape

Farbenfroh, vielfältig und fröhlich – so kam der diesjährige Landfrauentag in Schwabmünchen daher. Das Vortragsthema dieses Jahr: "Starke Frauen – Gemeinsame Wege in die Zukunft". Die Kreisbäuerin und Buchautorin Sabine Schindler aus der Oberpfalz, die den Vortrag hielt, kann nicht nur schick auf einer Bühne stehen, sondern auch einen Hof führen, beteuerte sie. „Ich habe heute Morgen auch gemolken. Ich erzähle das, weil sonst viele denken, aha, das ist so eine, die da hineingeheiratet hat“, sagt Schindler. Und fügte, nachdem leise Lacher im Saal ertönten, hinzu: „Gell, haben sich's denkt!“ Nicht nur damit sorgte sie für viel Applaus. Ihre Einladung war eine große Bereicherung für den Landfrauentag Schwabmünchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen