Tafeln im Kreis Augsburg müssen mit weniger Lebensmitteln auskommen

Plus Immer mehr Menschen kommen zu den Tafeln im Augsburger Land. Gleichzeitig erhalten die Hilfsorganisationen nicht mehr so viele Spenden wie früher.

Viele Tafeln im Landkreis Augsburg stehen vor einer neuen Herausforderung: Inflation, steigende Preise und die Versorgung von Kriegsflüchtlingen haben Folgen für die Hilfsorganisationen. Bedürftige konnten an den Tischen vieler Tafeln bis vor Kurzem noch wählen, welche Lebensmittel sie aus den Kisten gerne haben wollen. Doch das ist inzwischen anders.