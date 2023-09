Landkreis Augsburg

U18-Wahl im Kreis Augsburg: Kinder und Jugendliche dürfen abstimmen

Plus Im Oktober finden die Landtagswahlen statt. Kinder und Jugendliche dürfen ab 21. September ihre Stimme abgeben. Warum das Ergebnis für Erwachsene interessant ist.

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober sind Kinder und Jugendlichen an der Reihe: Sie dürfen im Landkreis Augsburg vom 21. bis zum 29. September in 14 Wahllokalen an einer Wahlsimulation teilnehmen. Wer zur Wahl berechtigt ist und welches Ziel dahintersteckt, erklären Verantwortliche des Kreisjugendrings (KJR) Augsburg-Land.

"Mitmachen können ausnahmslos alle Minderjährigen, die sich in Deutschland aufhalten. Besonders empfehlenswert erscheint es allerdings ab der dritten Klassenstufe, im Alter von acht oder neun Jahren, wenn man bereits besser lesen kann", sagt Lena Maria Frank, Bildungs- und Kulturreferentin des KJR Augsburg-Land.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

