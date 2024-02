Mehr Unfälle, weniger Tote: Die Verkehrsstatistik für den Landkreis Augsburg

Plus Das sind die wesentlichen Erkenntnisse der aktuellen Unfallstatistik für den Landkreis Augsburg auf einen Blick.

Vision Zero – keine Verkehrstoten mehr auf deutschen Straßen. Das ist das große Ziel der Experten aus Wissenschaft und Industrie. Im Landkreis Augsburg ist die Realität der Vision ein Stück näher gekommen, auch wenn der Weg ziemlich lang sein dürfte.

Nach der aktuellen Verkehrsunfallstatistik der Polizei kamen im Jahr 2023 insgesamt fünf Menschen ums Leben. Im Vorjahr waren es mehr als doppelt so viele. Damals verunglückten elf Menschen im Augsburger Land, was den zweithöchsten Wert im Zeitraum der vergangenen zehn Jahre bedeutete. Lediglich 2015 gab es mit 14 Toten noch mehr Opfer zu beklagen. Auch die Zahl der Verletzten ging 2023 im Augsburger Land um knapp 100 zurück. Anders verhielt es sich mit der Zahl der Verkehrsunfälle.