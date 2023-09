Landkreis Augsburg

Vor der Wahl: Diese Rolle spielt der Landtag im Landkreis Augsburg

Plus Wie macht der Freistaat sich vor Ort bemerkbar? Etwa mit Finanzspritzen. Wieso Entscheidungen aus München im Landkreis Augsburg nicht immer für Freude sorgen.

Blau oder Rot? Orange oder Grün? Gelb oder Grau? Am 8. Oktober sind das keine Fragen der Kleiderauswahl. Zumindest nicht nur. Es geht darum, bei welcher Partei das Kreuz gesetzt wird, denn an dem Sonntag ist in Bayern Landtagswahl. Das gewählte Parlament des Freistaats beschließt Gesetze und entscheidet über den Haushalt Bayerns. Der neu gewählte Landtag wählt den Ministerpräsidenten und bestätigt die Mitglieder, die dieser in die Staatsregierung beruft. Welchen Einfluss haben die Entscheidungen aus München vor Ort im Landkreis Augsburg?

Eine Nachfrage beim Landratsamt. Annemarie Scirtuicchio, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, sagt: „Die Staatsregierung mit ihren verschiedenen Ministerien ist unsere übergeordnete Institution.“ Was in München entschieden wird, setzt das Amt für das Augsburger Land um. „Als Staatsbehörde hat das Landratsamt die ihm von Bund und Land übertragenen Aufgaben zu erfüllen und unterliegt dabei zu nahezu 100 Prozent den Entscheidungen der Bayerischen Staatsregierung beziehungsweise des Bundes.“

