Landkreis Augsburg

vor 35 Min.

Vor-Ort-Impfungen gegen Corona sind weiterhin sehr gefragt

220 Menschen haben sich für eine Impf-Aktion in Königsbrunn angemeldet, die in dieser Woche stattfindet.

Plus In Königsbrunn organisiert die Stadt dieser Woche wieder Corona-Impfungen. Trotz der Angebote zahlreicher Ärzte und Kliniken werden solche Aktionen gut angenommen.

Von Adrian Bauer

In dieser Woche wird das Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde St. Johannes in Königsbrunn wieder zum Impfzentrum. Bürger der Stadt können sich dort ihre Corona-Impfung abholen. Organisiert wird die Aktion von der Stadtverwaltung, auch die mobilen Impfteams im Auftrag des Landratsamtes sind regelmäßig in den Gemeinden vor Ort. Trotz der zahlreichen Angebote von Hausärzten, Kliniken und Impfzentren werden die Angebote weiterhin gut angenommen.

