Wann entdecken die Waschbären den Landkreis Augsburg für sich?

Plus Über Ärger rund um den Waschbären wird deutschlandweit viel berichtet. Auch im Augsburger Land sind die Tiere schon aufgetaucht.

Einen schlafenden Waschbären findet eine Schwabmünchnerin 2011 auf ihrem Garagendach. Vor vier Jahren beschäftigt eines der Tiere Stadtbergen, im selben Jahr verursachen zwei Waschbären einen Unfall auf der B300 zwischen Gessertshausen und Ustersbach. In der Region gab es bisher nur vereinzelte Berichte über Waschbären, bundesweit macht er als vermeintlicher „Problembär“ vermehrt Schlagzeilen.

Kassel gilt als „Waschbärenhauptstadt Europas“. In Bayern ist mittlerweile Unterfranken als Waschbären-Hotspot bekannt. Er hat aktuell bayernweit die höchsten Jagdzahlen von Waschbären, das zeigen die Streckenzahlen des Bayrischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Auch Unterfrankens Nachbarbezirke Mittel- und Oberfranken hatten in den vergangenen Jahren vergleichsweise hohe Jagdzahlen. Bahnt sich der Waschbär seinen Weg nach Schwaben ins Augsburger Land?