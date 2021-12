Was weiß Wikipedia? Mickhausen, die modische Staudenmetropole

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Heute: Mickhausen.

Mitte des 20. Jahrhunderts gab es Kleider aus Mickhausen in mehreren namhaften deutschen Metropolen zu kaufen. Hamburg, Düsseldorf – dort überall ging Kleidung aus der kleinen Stauden-Gemeinde über die Ladentheke. Doch von "Mickhausen Modelle", die Kleiderfabrik, die auch ein wichtiger Arbeitgeber der Region war, weiß Wikipedia nichts. Umso mehr weiß aber Walter Kleber. Kleber war 30 Jahre lang als Prokurist bei "Mickhausen Modelle" tätig. Er erklärt, wie es zu dem typisch deutschen Wirtschaftswunder in Mickhausen kam – und welche wichtigen Mickhauser Fakten die Online-Enzyklopädie außerdem nicht kennt.